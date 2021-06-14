Avrupa Birliği'nden (AB), 12 Haziran'da terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'de düzenlediği saldırıya kınama geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"AB, 12 Haziran'da Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de Şifa Hastanesi'ne düzenlenen, aralarında sağlık personeli ve hastaların da bulunduğu çok sayıda sivili öldüren saldırıyı kınıyor."

"Uluslararası insani hukukun açık bir ihlali"

Saldırının uluslararası insani hukukun açık bir ihlali olduğu belirtilen açıklamada, kurbanların ailelerine başsağlığı dilendi.

Açıklamada saldırının failine ise değinilmedi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin sivillerin tedavi gördüğü hastaneye Tel Rıfat'tan düzenlediği saldırıda aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetmiş, 32 sivil yaralanmıştı.

PKK/YPG'nin 6 yıl boyunca işgal ettiği Afrin, Zeytin Dalı Harekatı’yla terörden arındırılmıştı ancak örgüt, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat'ta varlığını sürdürüyor.