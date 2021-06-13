Afrin'in en önemli sağlık merkezlerinden biriydi. Mehmetçik'in terörden temizlediği bölgede Türk hayırseverler tarafından yaptırılmıştı. Ancak eli kanlı terör örgütü, hastaneyi ve içindeki hastaları hedef aldı.

TRT Haber ekibi, saldırının olduğu o hastanedeydi. TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu ve kameraman Eyyup Burun, saldırıda büyük hasar alan hastaneye girdi.

Terör örgütü PKK/YPG'nın saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yaralananların sayısı ise 32'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin arasında acil servis önünde bekleyen hastalar ve yakınları da vardı. Tekerlekli sandalyesiyle bekleyen felçli bir hasta da saldırının hedefi oldu.

Hastanenin ameliyathanesinden de geriye bir enkaz yığını kaldı.

"Bunlar insanlıklarını kaybetmiş"

Afrin Şifa Hastanesi Müdürü Dr. Hannan Husseyin, hastanenin yüzde 80'inin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

"Terör örgütü sivillere hizmet veren böyle bir hastaneden ne isteyebilir, anlayabilmiş değilim. Bunlar insanlıklarını kaybetmiş."

Hastane yeniden inşa edilecek

Türk sivil toplum örgütleri hastaneyi yeniden inşa etmek için kolları sıvadı.

Saldırıyı yapan terör örgütüyle mücadele de kararlılıkla sürecek.

Erdoğan: Her damla kanın hesabını soracağız

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Belçika ziyareti öncesi terör örgütünün saldırısına tepki gösterdi.

Erdoğan, "Dün Afrin’deki Şifa Hastanesi’ne yapılan terör saldırısı, PKK-YPG’nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir. Aralarında bebeklerin, doktorların, hastaların da olduğu 14 sivil saldırıda şehit olmuş, 32 kardeşimiz de yararlanmıştır. Buradan bir kez daha saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemizde masumları, Suriye’de sivilleri, Irak’ta Kürt kardeşlerimizi katleden bu alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabını soracağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Afrin’deki Şifa Hastanesi’ne yapılan terör saldırısı, PKK/YPG’nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir.https://t.co/uOYy5DfGUN pic.twitter.com/L9K89xPWTB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 13, 2021

Bir süre sonra ise güvenlik kaynaklarından bilgilendirme yapıldı. Terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'de bir hastaneye düzenlediği saldırının ardından Mehmetçik, Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefleri ateş altına aldı. Sözde karargah imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.