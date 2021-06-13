Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Ömrünü Türk irfanına adamış, bir mütefekkir, edebiyatımızın en güçlü kalemlerinden Cemil Meriç'i vefatının 34'üncü sene-i devriyesinde saygı ve rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Ömrünü Türk irfanına adamış, bir mütefekkir, edebiyatımızın en güçlü kalemlerinden #CemilMeriç’i vefatının 34'üncü sene-i devriyesinde saygı ve rahmetle yâd ediyorum.



Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/xdD1bNaSpe — Fuat Oktay (@fuatoktay) June 13, 2021