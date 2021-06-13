Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cemil Meriç'i andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yazar, çevirmen ve mütefekkir Cemil Meriç'i vefat yıl dönümünde andı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Ömrünü Türk irfanına adamış, bir mütefekkir, edebiyatımızın en güçlü kalemlerinden Cemil Meriç'i vefatının 34'üncü sene-i devriyesinde saygı ve rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Ömrünü Türk irfanına adamış, bir mütefekkir, edebiyatımızın en güçlü kalemlerinden #CemilMeriç’i vefatının 34'üncü sene-i devriyesinde saygı ve rahmetle yâd ediyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) June 13, 2021
Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/xdD1bNaSpe
Etiketler: Fuat Oktay
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