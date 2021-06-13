Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de bulunan Çelikel Alüminyum firmasını ziyaret etti.

Otomotiv sektöründeki dönüşüme dikkat çeken Varank, alüminyumun bu alandaki önemine vurgu yaptı.

Bakan Varank, “Alüminyum parçalar da otomotiv sektöründe çok hızla devreye girmeye başladı. Özellikle karbon salınımında daha hafif araçların olması, elektrikli araçlarda bu tarz parçaların daha sık kullanılıyor olması bu parçaları daha değerli ve önemli hale getiriyor” dedi.

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"Sektöre yeni tedarikçi kazandırmak istiyoruz"

Bakan Varank, üretim alanlarını gezerek işçilerle sohbet etti, Tesisteki faaliyetleri inceledi.

Türkiye'nin otomobili projesini hatırlatan Varank, otomotiv endüstrisine yeni tedarikçiler kazandırmak istediklerini söyledi:

“Türkiye’nin otomobili projesiyle de biz aslında elektrikli otonom yeni teknolojik sadece arabalardan bahsetmiyoruz. Teknolojik ürünlerden bahsediyoruz. Bu alanda türkiye iddiasını ortaya koydu. inşallah böyle firmalarımızla da yeni değişen dönüşen endüstriye yeni tedarikçiler kazandırmayı istiyoruz.”