İddianame düzenleyip tutanak tutuyor, aynı olay üzerinden duruşmaya katılıyor, hukuk bilgilerini uygulamalı olarak gösteriyorlar.

Hakim ve savcı adayları Türkiye Adalet Akademisi'nde düzenlenen yarışmalarla mesleğe hazırlanıyor.

Meslek hayatına hazırlanıyorlar

Adaylar, Yargıtay tarafından hükme bağlanmış bir davayı yeniden görüyorlar. Akademisyenler tarafından takip edilen duruşmada hakim ve savcı adaylarının kararları denetleniyor.

Kanunlara uygun şekilde duruşmanın yürütülmesi takip ediliyor.

Gerekçeli Karar Yazma Yarışması'nın önümüzdeki ayın ilk haftasına kadar sürmesi planlanıyor. Böylece adayların pratiğe dayalı bilgi ve becerileri arttırılıyor.



