Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında, tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.