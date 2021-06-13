Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 12:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Operasyonları'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında, tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 13, 2021
Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/q0ku1zC3u2
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