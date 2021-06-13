S-400'ler konusunda yaşanan görüş ayrılığı, terör örgütü YPG/PKK'ya silah desteği, FETÖ elebaşının iadesi ve 1915 olayları ile ilgili ABD'nin tavrı…

Joe Biden ABD Başkanı olduktan sonra ilk yüz yüze görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çantasında bu dosyalar olacak.

S-400'ler Brüksel’de masada olacak

Türkiye ABD'den Patriot satın almak istedi. Obama yönetimi talebi geri çevirdi.

Bunun üzerine Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemi alındı. Washington bu durumdan rahatsız oldu. Bu konu Erdoğan-Biden görüşmesinde en kritik başlıklardan biri.

Washington yönetimi karşı hamle olarak F-35 kartını açtı. Türkiye programdan çıkarıldı, bazı yaptırım kararları alındı.

ABD'nin PKK/YPG'ye silah desteği

ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya silah desteği ise bir diğer ihtilaflı başlık. DEAŞ ile mücadele bahanesi ile YPG'ye yapılan destekten Ankara rahatsız.

Ankara'nın beklentisi terör örgütleri ile mücadelenin başka bir terör örgütü ile değil, müttefiklik ilişkisi çerçevesinde iki ülke tarafından beraber ele alınması.

FETÖ elebaşının iade süreci

Türkiye 5 yıl önce 15 Temmuz darbe girişimi yaşadı. Talimatı Pensilvanya'da yaşayan FETÖ elebaşı Gülen verdi.

Çok sayıda örgüt üyesine de ABD kucak açmış durumda. Aslında iki ülke arasında 1979 yılında imzalanan suçluların iadesi anlaşması var. Bu kapsamda FETÖ elebaşı ve üyeleriyle ilgili onlarca koli delil ABD'ye gönderildi.

FETÖ'den birçok iadesi istenmesine rağmen ABD yönetimi bu iade taleplerine henüz olumlu bir yanıt vermedi. Türkiye'nin beklentisi bu kişilerin bir an önce iade edilmesi ve FETÖ ile mücadelede ortak hareket edilmesi.

ABD'ye 1915 olayları tepkisi

Ve 1915 olayları...

ABD Başkanı Biden'ın 24 Nisan'da "soykırım" ifadesini kullanması sorunlu ilişkiler yumağının son halkası oldu.

Türk-Amerikan ilişkileri, yeni dönemde önemli sorunlarla karşı karşıya. Uzmanlara göre sorunların temelinde ABD tarafının bazı konularda müttefiklik ilişkisine zarar veren yaklaşımı var.

Şimdi gözler NATO zirvesi sırasında yapılacak Erdoğan Biden görüşmesinde. İki lider, Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk kez yüz yüze görüşecek.

Belki de Türk Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısı bu görüşmeyle aralanacak.

