Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 19:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden'dan 'tarihi' skandal: Soykırım olarak tanımladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımladı.
Beyaz Saray'dan beklenen açıklama yapıldı. Daha önceki başkanların aksine Joe Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını duyurdu.
Uluslararası mahkemeler olayın 'soykırım' olarak tanıyamayacaklarını ifade etmişti.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: ABD Joe Biden Son Dakika
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