SİHA, ATAK ve F-16'ların eşliğinde komandolar, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yöneldi.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu ile kritik noktalar hedef alındı. Kapsamlı harekat Metina bölgesinde yoğunlaştı.

Önceden tespit edilen terör yuvalarındaki hedefler Malatya ve Diyarbakır'dan kalkan F-16'larla vuruldu.

Teröristler etkisiz hale getirildi

Terör yuvalarının hedef alındığı harekatta çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Kuvvetleri Harekât Merkezine bağlanarak Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan son duruma ilişkin bilgi aldı.

[Harita: TRT Haber]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız

Erdoğan, "Bu tarihi mücadeleyi gerçekleştiren kahraman ordumuzla ve onun tüm mensuplarıyla iftihar ediyoruz" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

" 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla yürütülen bu mücadelede, kahraman Mehmetçiğimizin karşısında dayanabilecek hiçbir güç tanımıyoruz. Türkiye, tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de mücadelesini hak, hukuk, adalet gibi insani değerlerden en küçük bir sapma göstermeden yürütmektedir. Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmektir. Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız. Kahraman ordumuzun son dönemde artık doğrudan terörün merkezine yönelen başarılı harekatları, bu hedefimize yaklaştığımıza işaret etmektedir"

Metine bölgesi neden önemli?

Terör örgütü PKK'nın Metina'daki varlığı ülke güvenliği için tehdit oluşturuyor.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Metina bölgesine başlatılan harekata ilişkin, "Metina, Gara'nın hemen kuzeyinde sınırımıza 20 km mesafede olan kritik bölge. Burada terör örgütünün son çırpınışları dediğimiz hareketlenmeleri takip edilen ve bilinen bir konuydu" diyor.

Teröristlerin barınma bölgesi

Metina, terör örgütü için bağlantı ve barınma bölgesi. Teröristler özellikle bahar aylarında Kandil'den Metina'ya ilerliyor.

#SONDAKİKA

Irak’ın kuzeyinde terör hedefleri karadan ve havadan vuruluyor. Operasyon Metina bölgesinde yoğunlaşmış durumda. https://t.co/QkW5Kvnph1 pic.twitter.com/CCjYQLGcGN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 24, 2021

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar ise komadoların Metina bölgesine başlattığı harekatla ilgili olarak, "Metina bölgesi Türkiye'ye sızmak için kullandıkları bir alan mı doğru bir alan ama şu an terör örgütü Türkiye'deki terörist ağının sayısını arttırma eğilimi içinde değil. Türkiye'nin karasal etkisinin kendisini çok göstermediği alanlarda tutmak istiyor. Türkiye de bu etki göstermek istediği alanlarda onu vurmak istiyor" açıklamasını yaptı.

Metina'ya indirilen darbe ile Türkiye'nin sınır hattına yönelik olası saldırı girişimlerinin önüne geçiliyor. Harekat ile teröristler kendilerini güvende gördükleri alanlarda etkisiz hale getiriliyorlar.