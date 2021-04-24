Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan harekat merkezine bağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik düzenlenen "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne bağlandı.
Erdoğan: "Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve tehditleri bertaraf etmektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur."
Erdoğan: "Bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."
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