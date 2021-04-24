Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Raşid Dostum'u kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'u Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Afganistan Recep Tayyip Erdoğan
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