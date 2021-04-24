Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da güvenlik toplantısı yapıldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Sultanbeyli Güvenlik Toplantısı yapıldı.
İçişleri Bakanı Soylu, Sultanbeyli'de güvenlik toplantısına katıldı.
Sultanbeyli Kaymakamlığındaki toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak ve diğer yetkililer katıldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda ilçedeki uyuşturucu ile mücadele, afet, göç, asayiş ve salgın konuları ele alındı.
[Fotoğraf: AA]
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