Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 13:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör kamplarına yeni harekat
[Harita: TRT Haber]
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri karadan ve havadan vuruluyor.
TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu'nun verdiği bilgiler şöyle:
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 24, 2021
Irak’ın kuzeyinde terör hedefleri karadan ve havadan vuruluyor. Operasyon Metina bölgesinde yoğunlaşmış durumda. https://t.co/QkW5Kvnph1 pic.twitter.com/CCjYQLGcGN
Irak’ın kuzeyine hava ve kara harekatı başlatıldı. Metina- Zap-Avaşin Basyan ve Kandil bölgesine operasyon düzenleniyor .
Operasyona havadan F-16'lar ve atak helikopterleri katıldı.
Operasyon Metina bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Operasyonun özellikle Metina bölgesinde devam ettiği belirtiliyor.
Komandolar Metina bölgesindeki kritik 2 tepeye indirme yaptı. Bu tepelerden birisi Zendure tepesi.
Ayrıntılar geliyor...
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