6-8 Ekim 2014'te yaşanan olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti.

DEAŞ'ın Kobani olarak da bilinen Ayn el Arab'ı kuşatmasını bahane ettiler, HDP'nin çağrısı üzerine 35 ilde sokak olayları çıkarttılar. Olaylarla ilgili 108 sanık hakkında, 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, 6 cilt ve 300 ek klasörden oluşuyor. 3 bin 530 sayfalık iddianame HDP'li isimler de var.

İddianamede, HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 kişi yer aldı. Şüpheliler, "azmettirici" sıfatıyla olay tarihinde ülke genelinde işlenen eylemlerden sorumlu tutuldu.

Toplam 19 bin 680 yıl hapis cezası talep edildi

İddianamede 27'si tutuklu, 6'sı adli kontrollü, 75'i firari olmak üzere 108 sanık yer aldı. Sanıklara, 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', '37 kez adam öldürme' ve '31 kez öldürmeye teşebbüs' başta olmak üzere çok sayıda suçlama yöneltildi.

108 kişinin ayrıca, 'bayrak yakma' ve 'Atatürk’ü Koruma Kanunu’na' muhalefet suçlarından da cezalandırılması istendi.

Sanıkların tamamı hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 19 bin 680 yıl hapis cezası talep edildi.

Duruşma Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonunda görülecek.