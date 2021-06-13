Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama takvimi hızla ilerliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada 40 yaş ve üstüne kadar indiklerini söyledi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz." dedi, "Yüzde yüz katılım bekliyoruz." çağrısını yaptı.

AŞIDA 40 YAŞA KADAR İNDİK. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 13, 2021

Bakan Koca: Bugün 448 bin kişi için aşı günü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programına ilişkin sosyal medya hesabından "Bugün 448 bin kişi için aşı günü!" paylaşımını yaptı.

Bugün 448 bin kişi için aşı günü! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 13, 2021

Dün randevu alanların tamamına yakını aşı yaptırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün toplam 449 bin 684 aşı yapıldığını söylemişti.

"12 Haziran Cumartesi toplam 449.684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların yüzde 99,485’i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun."

12 Haziran Cumartesi toplam 449.684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların %99,485’i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021

33 milyonun üzerinde kişi aşılandı

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 09.15 itibarıyla 33 milyon 345 bin 367'ye ulaştı.

Birinci doz aşı sayısı 19 milyon 691 bin 251, ikinci doz aşı sayısı ise 13 milyon 654 bin 116 oldu.

Aşılama süreci hız kazandı

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama programına yeni meslek grupları eklenmişti.