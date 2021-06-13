40 yaş ve üstü aşılanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz" dedi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama takvimi hızla ilerliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada 40 yaş ve üstüne kadar indiklerini söyledi.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz." dedi, "Yüzde yüz katılım bekliyoruz." çağrısını yaptı.
AŞIDA 40 YAŞA KADAR İNDİK. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 13, 2021
Bakan Koca: Bugün 448 bin kişi için aşı günü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programına ilişkin sosyal medya hesabından "Bugün 448 bin kişi için aşı günü!" paylaşımını yaptı.
Bugün 448 bin kişi için aşı günü!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 13, 2021
Dün randevu alanların tamamına yakını aşı yaptırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün toplam 449 bin 684 aşı yapıldığını söylemişti.
"12 Haziran Cumartesi toplam 449.684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların yüzde 99,485’i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun."
12 Haziran Cumartesi toplam 449.684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların %99,485’i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021
33 milyonun üzerinde kişi aşılandı
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 09.15 itibarıyla 33 milyon 345 bin 367'ye ulaştı.
Birinci doz aşı sayısı 19 milyon 691 bin 251, ikinci doz aşı sayısı ise 13 milyon 654 bin 116 oldu.
Aşılama süreci hız kazandı
Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama programına yeni meslek grupları eklenmişti.
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