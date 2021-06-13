Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Erdoğan, 13-16 Haziran'da Belçika Krallığı'na ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından bu ülkelerden dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 13-14 Haziran'da Brüksel’i ziyaret edecek.

Zirvede, NATO İttifakı’nın gelecek 10 yıla dönük adaptasyonu amacıyla başlatılan "NATO 2030" sürecinin temel unsurlarının değerlendirileceği aktarılan açıklamada, "Zirvede ayrıca, NATO güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulması, Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'nun sonlandırılması kapsamında İttifak'ın Afganistan'a yönelik desteğinin sürdürülmesini teminen atılacak adımların da ele alınması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve marjında düzenlenecek Brüksel Forumu isimli kamuoyuna açık etkinliğin "İstikrara Katkı" başlıklı oturumuna video mesaj aracılığıyla katılacağına işaret edilen açıklamada, zirve vesilesiyle bazı müttefik ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin de planlandığı vurgulandı.

Azerbaycan'a resmi ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika ziyaretinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetine icabetle 15-16 Haziran'da bu ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirecek.