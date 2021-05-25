ABD’de Joe Biden yönetimi terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu YPG’ye desteğini sürdürüyor.

21 Mayıs’ta ABD Merkez Kuvvetleri (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie, Suriye’de en büyük bileşenini YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin denetimindeki bölgeyi ziyaret etti.

ABD’li General, Suriye’ye ziyaretinde hem zırhlı araçların önünde poz verdi hem de terör örgütü YPG’nin sorumlularıyla bir araya geldi.

[ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı General Frank McKenzie 21 Mayıs’ta Suriye’yi ziyaret etmiş, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin sorumlularıyla görüşerek gönderdikleri zırhlı Bradley araçları arkasına alıp poz vermişti. Fotoğraf: AP]

ABD’nin terör örgütü PKK’ya destek ve örgütle iş birliğini gösteren bu tabloyu, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar ve Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan TRT Haber’de değerlendirdi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ABD’li komutan McKenzie’nin servis edilen fotoğrafıyla, ABD’nin terör örgütü PKK ile iş birliğini ispat ettiğini vurguladı. Ağar, DEAŞ ve diğer tüm terör örgütleriyle en etkili mücadeleyi de Türkiye’nin verdiğine dikkati çekti.

Prof. Dr. Çağrı Erhan da servis edilen bu kare ile ABD’nin PKK ile müttefik olduğunu açıkça gösterdiğini işaret etti.