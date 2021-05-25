Erkam Yıldırım, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kendisiyle ilgili iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Erkam Yıldırım'ın, avukatı Muhammed Gök aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, organize suç örgütü lideri ve yurt dışında kaçak olan Sedat Peker'in YouTube adlı sosyal paylaşım sitesinden 23 Mayıs'ta bir video yayınlayarak, Erkam Yıldırım hakkında birden çok iftira, itham ve isnatlarda bulunduğu kaydedildi.

"Kişilik hakları ihlal edildi"

Söz konusu paylaşımdaki video içeriğinde bulunan konuşmalara yer verilen dilekçede, "Bunun Erkam Yıldırım'ı karalamaya yönelik, toplumun gözünde ön yargılı ve yanlış bir algı oluşturma gayreti taşıyan, açıkça hakaret ve iftira içeren bir paylaşım olduğu izahtan varestedir. Bu paylaşım müvekkilimizin şahsiyetinde derin yaralar oluşturmuş ve kişilik haklarını da haksız bir şekilde ihlal etmiştir. Müvekkilim, deniz ticareti alanında saygın bir iş adamıdır. Bahsi geçen videoda müvekkilim Erkam Yıldırım'ın doğrudan şahsının hedef alındığı ve kişilik hakkının ihlal edildiği aşikardır" denildi.

Algı operasyonu savunması

Dilekçede, şüpheli Sedat Peker'in bahsi geçen videoda planlı bir kurguyla kendince uluslararası bir uyuşturucu ticaretini açıkladığı belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Müvekkilimin uluslararası uyuşturucu sevkiyatının içinde olduğu ve birtakım ağların eline düştüğü, siyasi nüfuz sebebi ile de hukuk dışı bu sürecin devam ettirildiği algısı ustaca ve planlı yürütülmüştür."

Twitter, Facebook, YouTube ve sair sosyal medya hesaplarında yüzlerce insanın bu iftiralara inandığı vurgulanan dilekçede, etkileşim alan bu iftiraların daha da tahrif edilerek, Erkam Yıldırım'ın itibarının toplum nezdinde zedelendiği kaydedildi.

"Halil Falyalı'yı tanımıyor"

Peker'in suçlamalarının kabul edilemez olduğu belirtildi. Yıldırım'ın Halil Falyalı'yı da tanımadığı vurgulandı.

"İfade özgürlüğü kapsamı dışındadır"

Peker'in belirli bir plan ve program dahilinde Yıldırım ile ilgisiz kişi ve konuları ilişkilendirdiği, olayları gerçek bağlamından koparıp manipüle ettiği ifade edilen dilekçede suçlamaların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği savunuldu.

"Hakaret", "iftira" ve "suç uydurma" davası

Peker hakkında "hakaret", "iftira" ve "suç uydurma" ile varsa eylemlerine uyan başkaca suçlardan kamu davası açılması talep edildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili "Hukuki yollar açık. Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız. Biz de gerekli adımları atacağız" demişti.