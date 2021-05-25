Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 15:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Operasyonları'nda tespit edilen mağara imha edildi
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde girişinde tuzaklanmış 2 adet EYP bulunan, tek odalı bir mağaranın imha edildiğini duyurdu.
Mağarada yapılan aramada, 31 adet el bombası, 10 adet elektrikli fünye, 8 adet EYP ana imla hakkı, 4 adet sevk fişeği, 2 adet RPG-7 anti tank mühimmatı, 2 Adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 50 metre infilaklı fitil ve yaklaşık 300 metre EYP yapımında kullanıldığı değerlendirilen kablo ele geçirildi.
Tespit edilen malzemeler ve mağara METİ Timleri tarafından imha edildi.
Komandolarımız Irak kuzeyinde teröristlerin inine girmeye devam ediyor. Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında girişi EYP ile tuzaklanmış bir mağara tespit eden Mehmetçiklerimiz, mağarada terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.https://t.co/O6eJpzlcL1#MSB #TSK pic.twitter.com/zncGYWI0xf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 25, 2021
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