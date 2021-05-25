Mağarada yapılan aramada, 31 adet el bombası, 10 adet elektrikli fünye, 8 adet EYP ana imla hakkı, 4 adet sevk fişeği, 2 adet RPG-7 anti tank mühimmatı, 2 Adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 50 metre infilaklı fitil ve yaklaşık 300 metre EYP yapımında kullanıldığı değerlendirilen kablo ele geçirildi.

Tespit edilen malzemeler ve mağara METİ Timleri tarafından imha edildi.

Komandolarımız Irak kuzeyinde teröristlerin inine girmeye devam ediyor. Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında girişi EYP ile tuzaklanmış bir mağara tespit eden Mehmetçiklerimiz, mağarada terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.https://t.co/O6eJpzlcL1#MSB #TSK pic.twitter.com/zncGYWI0xf