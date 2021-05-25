Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü. Filistin'deki son gelişmeler, Türkiye’nin diplomatik çabaları ve ikili ilişkiler ele alındı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler, Türkiye’nin bu konudaki diplomatik çabaları ve ikili ilişkiler konuşuldu.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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