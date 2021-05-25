İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür mesajı paylaştı.

Soylu paylaşımında, "Devlet-i Ebed Müddet' anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr.Devlet Bahçeli'ye, Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz" açıklamasını yaptı.

Bahçeli: Türkiye’nin gündemi video kayıtlarla rehin alınamaz

Devlet Bahçeli partisinin Meclis'teki grup toplantısında organize suç örgütü tartışmalarına değinimşti. "Hedef Türkiye'dir, Türkiye'nin gündemi video kayıtlar ile rehin alınamaz" demişti.

Bahçeli, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yalnız olmadığını söylemişti:

"Terörle mücadelede destan yazan bir hükümetin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve İçişleri Bakanı Soylu'nun yalnız olmadığını özellikle ve önemle ifade ediyorum. Türkiye’nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz"