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Ekonomi
AA 19.10.2026 09:32

Altın güne yükselişle başladı, işte fiyatlar...

Gram altın, haftanın ilk gününe yükselişle başlamasının ardından 6 bin 655 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 900 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 399 liradan satılıyor.

Altın güne yükselişle başladı, işte fiyatlar...

Cuma günü, 6 bin 685 lira ile 6 bin 602 lira bandında hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 6 bin 631 liradan tamamladı.

Haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6 bin 655 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 900 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 399 liradan satılıyor.

Tahvil faizlerindeki geri çekilme, petrol fiyatlarındaki düşüş ve dolardaki zayıflamadan destek bulan altının ons fiyatı da yüzde 0,3 artışla 4 bin 180 dolardan işlem görüyor.

Fed'in faiz kararı bekleniyor

Jeopolitik tarafta ABD ile İran arasında devam eden görüşmelerde yeni bir anlaşma zemini aranması mevcut iyimserlikleri artırdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yeni bir saldırıya hazırlıklı olduklarını belirtirken aynı zamanda diplomasi için de hazır oldukları mesajını yineledi.

Erakçi, ülkesinin 7 aşamalı 7 günlük planını New York'ta sunduğunu anımsatarak, "ABD tarafı 7 günlük plana ilişkin görüşlerini iletti ve bunu inceliyoruz. İran'ın planı hala masanın üzerindedir" dedi.

Bu doğrultuda petrol fiyatlarında geri çekilme gözlenirken, aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya yüzde 1,9 düşüşle 107,8 dolarda başladı.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinde de geri çekilmeler görüldü. ABD 10 yıllık tahvil getirisi şu sıralarda yüzde 5,07 seviyesinde bulunuyor.

Jeopolitik gerilimlerde kısmi yumuşama ve Fed'in gelecek hafta faizi sabit tutacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle dolar endeksinde görülen gerileme de altının yükselişinde etkili olan faktörlerden oldu.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistiklerinin​​​​​​​ takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını söyledi.

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