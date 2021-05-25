Şentop, Al-Odat ve El-Fayez'e gönderdiği mektupta, Milli Günü dolayısıyla dost Ürdün halkını, Türk milleti ve şahsı adına en kalbi hislerle tebrik ettiğini belirtti.

Türkiye ve Ürdün arasındaki tarihi dostluk ve iş birliğine dayanan ilişkilerin önümüzdeki dönemde de istikrarlı bir şekilde gelişerek devam edeceğine inandığını vurgulayan Şentop, "Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize olumlu katkılar sağlayacaktır" ifadesini kullandı.

Şentop, Al-Odat ve El-Fayez'in şahsında Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerine sağlık ve başarı temennisinde bulundu.