Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto FETÖ'cüler teker teker tespit ediliyor. Güvenlik güçleri bu soruşturmaları yürütürken, sürekli yeni yöntemler geliştiriyor.

Son operasyonda kripto FETÖ'cüler telefon kartının hafızasından bulunup çıkartıldı.

TSK içinde gizli kalmış üyeler tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017 yılında ankesör soruşturması başlattı.

Amaç TSK içindeki FETÖ'cülerin tespit edilmesiydi. Savcılık, örgüt yöneticilerinin TSK içinde üçer beşer kişilik hücre yapılanması kurduğunu tespit etti.

Ankesör ve kontörlü büfe hatlarından aranan askerler belirlendi, örgütle bağlantıları ortaya çıkartıldı. Yüzlerce FETÖ'cü bu yöntemle deşifre edildi

Karttan kripto FETÖ'cü çıktı

Savcılık; TSK içinde hala gizli kalmış FETÖ'cülerin olabileceğini değerlendirdi, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı’nın da desteğiyle yeni bir yönteme başvurdu.

Aramaları yapan örgüt yöneticilerinin kontörlü ankesör telefon kartlarının hafızaları incelendi. Aynı kartlardan aranan fakat şu ana kadar tespit edilemeyen başka askerlerin olduğu ortaya çıkartıldı.

İnceleme yapılırken, telefon kartlarındaki tüm aramalar listelendi. Daha önce soruşturulmuş numaralar ayıklandı. Geriye kalan telefon numaralarını kullanan askerler belirlendi. Soruşturma genişletildi, bu isimlerin FETÖ ile başka iltisakları da bulundu.

10'u muvazzaf 12 şüpheli yakalandı

Tespitin ardından Savcılık düğmeye bastı. 9 ilde 16 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.

Aralarında teğmen ve astsubaylar ile bir polisin bulunduğu 10'u muvazzaf 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hafıza kartının incelenmesi yöntemiyle yürütülen soruşturma kapsamında yeni isimlerin de tespit edilmesi bekleniyor.