Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 12:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Atilla Peker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
[Fotoğraf: Getty]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde "ruhsatsız silah buldurmak" suçlamasıyla gözaltına alınan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Atilla Peker ile özel koruması Yunus Olcay, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan Fethiye Adliyesine sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis ekipleri 23 Mayıs'ta suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması olduğu belirtilen Yunus Olcay'ı gözaltına almıştı.
Atilla Peker'in aracında ve kaldığı villada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirilmişti.
Etiketler: Suç Örgütü
Son Haberler
- 18:52
- 18:36
- 18:23
- 18:54
- 18:24
Sıradaki Haber
Sektörlerin hızlı toparlanmaları için yol haritaları belirlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz