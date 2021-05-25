Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Atilla Peker ile özel koruması Yunus Olcay, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan Fethiye Adliyesine sevk edildi.



Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Polis ekipleri 23 Mayıs'ta suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması olduğu belirtilen Yunus Olcay'ı gözaltına almıştı.



Atilla Peker'in aracında ve kaldığı villada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirilmişti.