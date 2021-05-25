Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse maket uçak saldırısı Mehmetçik'in dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi.



Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi.

Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.