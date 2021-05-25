Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 11:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Maket uçakla saldırmak isteyen terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB Arşiv]
Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse maket uçakla saldırı düzenlemek isteyen terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse maket uçak saldırısı Mehmetçik'in dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi.
Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi.
Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
1⃣ Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 25, 2021
Etiketler: Terörle Mücadele PKK/YPG
Son Haberler
- 12:00
- 12:01
- 12:00
- 11:25
- 11:55
Sıradaki Haber
Bakan Ersoy: Rusya ile görüşmeler olumlu, vaka sayısında 5 binin altını görmeliyiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz