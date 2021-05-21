Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 00:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Batman'da askeri tesise 3 maket uçak ile saldırı girişimi
Batman’da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunuldu. Maket uçaklar etkisiz hale getirildi.
Batman Valiliği, bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğunu açıkladı.
Maket uçaklar etkisiz hale getirildi.
Valilik, herhangi bir zayiat bulunmadığını da aktardı.
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