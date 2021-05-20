5 kilogramlık bal kutusu yamaçtan aşağı bırakıldı. Yarışmacılar yuvarlanan kutuyu yakalayabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Van'ın 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde "Bal Yuvarlama Yarışması" düzenlendi.

20 Mayıs Dünya Arı Günü

Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, yarışmayla ilgili şunları söyledi:

"Neden bal yuvarlama yarışması. Biliyorsunuz arıcımız genelde ömrünü kırsalda geçiriyor. Kırsalda çok zor mücadele içerisindedir. Burada da koşarak aslında ne kadar zorlu olduğunu bir nevi olsa da göstermeye çalıştık."

"20 Mayıs Dünya Arı Günü" dolayısıyla düzenlenen yarışmaya 20 arı yetiştiricisi katıldı.

Yokuş aşağı yuvarlanan bal kutusunun peşinden koştular

Hakemin düdüğüyle yarışmacılar yokuş aşağı bırakılan bal kutusunun peşinden koştu.

Rakiplerine fark atanlar da oldu hızını alamayarak kontrolü kaybedenler de...

Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada Neçirvan Muhammedi, rakiplerini geride bırakarak bal kutusunu kaptı.

Yarışmayı kazanan genç arıcıya çeyrek altın hediye edildi.