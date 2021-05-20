Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 17:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kastamonu'da orman yangını
[Fotoğraf: DHA]
Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Araç ilçesine bağlı İğdir köyü mevkiinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda yangın çıktı. Nedeni hünüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Samatlar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri yangını söndürme için çalışma başlattı.
Köylüler de söndürme çalışmalarına katıldı. Kastamonu'daki diğer orman işletme müdürlüklerinden de ekipler yangın bölgesine sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İtfaiye Orman Yangını
Son Haberler
- 18:26
- 18:18
- 17:57
- 17:58
- 18:05
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz