Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 17:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gökçeada ve Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Ege Denizi'nde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Gökçeada'dan saat 07.00 ile 13.00, Kabatepe'den saat 09.00, Bozcaada'dan saat 07.15 ile 10.00, Geyikli'den ise saat 08.00 ile 11.00 seferleri iptal edildi.
Etiketler: Fırtına
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