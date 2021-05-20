Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesi ile Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) uygulama yaptı.

Denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 34 yabancı uyruklu yakalandı.

Yabancı uyrukluların sınır dışı işlemleri başlatıldı.