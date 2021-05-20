Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurda kaçak yollarla giren 34 kişi Ankara'da yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Başkent'te ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 34 yabancı uyruklu yakalandı. Yakalanan kişilerin sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesi ile Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) uygulama yaptı.
Denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 34 yabancı uyruklu yakalandı.
Yabancı uyrukluların sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık
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