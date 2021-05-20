İstasyon Caddesi'de faaliyet gösteren pelet yakıtı üreten tesisin bahçesindeki mısır balyaları ve kamışların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, ekiplerin müdahale çalışmalarını inceledi.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan Sultandağı'nın komşu ilçesi Çay'daki bir biyokütle enerji üretim tesisindeki ham maddelerin bulunduğu alanda 2 gün önce çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınabilmişti.