Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 18:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da yakıt üretim tesisinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, doğadaki lifli atıkların sıkıştırılmasıyla oluşturulan pelet yakıtı üretilen tesiste yangın çıktı. Çok sayıda ekip, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
İstasyon Caddesi'de faaliyet gösteren pelet yakıtı üreten tesisin bahçesindeki mısır balyaları ve kamışların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, ekiplerin müdahale çalışmalarını inceledi.
[Fotoğraf: AA]
Öte yandan Sultandağı'nın komşu ilçesi Çay'daki bir biyokütle enerji üretim tesisindeki ham maddelerin bulunduğu alanda 2 gün önce çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınabilmişti.
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