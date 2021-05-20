Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaynar suyla yanan bebek ambulans helikopterle sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülen bebeğin vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştu. Ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edilen bebeği, acil tıp teknisyeni yol boyunca kucağında taşıdı.
Mahmut ve Fatma Aktaş çiftinin 15 aylık bebekleri Beril Server Aktaş'ın üzerine sıcak su döküldü.
Ailesi tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürülen bebeğin yüz, boyun ve göğüs bölgesinde üçüncü derece yanıklar tespit edildi.
Yol boyunca kucağında taşıdı
Durumu ağır olan Beril bebek, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edildi. Acil tıp teknisyeni Mehmet Canko, ağlayan bebeği yol boyunca kucağında taşıdı.
Beril bebek, Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde tedavi altına alındı.
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