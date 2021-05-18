Afyonkarahisar'da enerji santralinde 15 gün arayla ikinci yangın
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, biyokütle enerji santralinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
İstasyon Caddesi'ndeki santralin 1 Nolu sahasında odun ve tomrukların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Çay, Emirdağ, Sultandağı ve Bolvadin ilçe ve belde itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Bazı evler boşaltıldı
Santral çevresindeki bazı evler, tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.
15 gün önce de yangın çıkmıştı
Aynı santralde 3 Mayıs'ta da yangın çıkmış, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bir gün sonra söndürülen yangında, 80 bin metrekarelik alandaki yaklaşık 30 bin ton odun ve tomruğun yandığı aktarılmıştı.
Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki bir biyokütle enerji tesisinde yangın çıktı. Aynı tesiste 15 gün önce de yangın çıkmıştı. Ayrıntılar @trthaber'de.https://t.co/xpxHXXkqcs pic.twitter.com/lc3x4MIFAf— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2021
- 18:02
- 18:11
- 17:51
- 17:46
- 17:48