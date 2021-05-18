Meteoroloji verilerine göre, bu gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı, yer yer de kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde fırtınanın etkili olması öngörülüyor.

Kuvvetli fırtına, yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Vatandaşların başta denizci ve balıkçılar olmak üzere tedbirli olması gerekiyor.