Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji, denizcileri ve balıkçıları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji verilerine göre, bu gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı, yer yer de kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde fırtınanın etkili olması öngörülüyor.
Kuvvetli fırtına, yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Vatandaşların başta denizci ve balıkçılar olmak üzere tedbirli olması gerekiyor.
Etiketler: Fırtına Meteoroloji
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