Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 16:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Boruda sıkışan yavru köpek beton kırılarak kurtarıldı
İzmit'te belediye otoparkında girdiği su gideri borusunda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Kocaeli'de bir otoparkta su giderinden köpek sesi geldiğini fark eden zabıta ve güvenlik görevlileri, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekibi, betonu kırıp boruyu keserek yavru köpeği sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan yavru, annesinin yanına bırakıldı.
Ekipler, yavru köpeğin girdiği açık olan kanal ağzını kapatarak önlem aldı.
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