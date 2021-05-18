Kocaeli'de bir otoparkta su giderinden köpek sesi geldiğini fark eden zabıta ve güvenlik görevlileri, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekibi, betonu kırıp boruyu keserek yavru köpeği sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan yavru, annesinin yanına bırakıldı.

Ekipler, yavru köpeğin girdiği açık olan kanal ağzını kapatarak önlem aldı.