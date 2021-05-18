Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Bekir Özden yönetimindeki otomobil, D-100 kara yolu Akçaağıl köyü yol ayrımında, Salih Kaya idaresindeki traktörle çarpıştı.
Kazada, traktör sürücüsü Kaya, otomobilde bulunan Mustafa, Mecnun ve Özgür Özden ile Mehmet Ceylan yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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