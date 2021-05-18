Akdeniz Bölgesi, bu kışı az yağışla geçirdi. Toprak istediği kadar yağış alamayınca, bazı barajlar için de tehlike çanları çalmaya başladı.

Antalya Kaş'ta bulunan Çayboğazı Barajı da kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya...

Gömbe Yaylası'nda yer alan baraj bölgedeki seralar için adeta cansuyu. Seralar ve elma bahçelerini besleyen barajdaki su, bu yıl yağışların az olması nedeniyle düşük seviyede kaldı.

Baraj kapaklarının kapanma riski var

Barajdaki su miktarının 10 milyon metreküpün biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Her sulamada 5 milyon metreküp su kullanıldığı hesaplandığında, şu haliyle sera ve bahçeler sadece 2 kere sulanabilecek. Aynı tehlike barajda yetiştirilen balıklar için de geçerli.

Ağustos'ta baraj kapaklarının kapanma riski bulunuyor. Geçen sene 20 milyonun üzerindeki su seviyesinde eylül ayında kapaklar kapatılmıştı.

Çiftçilerin tek umudu ise önümüzdeki günlerde yağacak yağışlara kalmış durumda.