Kurtarma-13 römorkörü Çanakkale Boğazı'na uğurlandı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü filosuna dahil edilen Kurtarma-13 römorkörü, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen su gösterisi ile görev yeri Çanakkale Boğazı'na uğurlandı.
Kocaeli'de inşa edilen 32 metre uzunluğunda, 498 groston ağırlığında ve 82,44 ton çeki gücüne sahip Kurtarma-13 römorköründe 8 personel görev yapacak.
İstanbul Boğazı'nda görevli römorkörler ve kurtarma botları da yaptıkları su gösterisi ile Kurtarma-13'ü Çanakkale Boğazı'na uğurladı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:
"Türk boğazları bölgesinde ve deniz yetki alanlarında seyir, can, mal ve çevre emniyeti için 7/24 çalışan kuruluşumuz filosuna dahil olan Kurtarma-13 isimli römorkörümüzü görev yeri olan Çanakkale Boğazı'na uğurladık."
Türk Boğazları bölgesinde ve deniz yetki alanlarında seyir, can, mal ve çevre emniyeti için 7/24 çalışan Kuruluşumuz filosuna dahil olan KURTARMA 13 isimli römorkörümüzü görev yeri olan Çanakkale Boğazı’na uğurladık.@UABakanligi @akaraismailoglu @selimdursun06 pic.twitter.com/Sx9tvH3V49— KEGM (@kiyiemniyet) May 18, 2021
Kurumun hizmet binasının yer aldığı Beylerbeyi önlerinde düzenlenen uğurlama töreninde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, Kurtarma-13 römorkörü personeline hitaben telsizle yaptığı anonsta, "Hoş geldiniz. Gemimiz hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza, bela vermesin inşallah. Allah selamet versin" dedi.
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