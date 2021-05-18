Tuna Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan 26 yıllık 3 katlı binanın kolonları ile duvarlarında derin çatlaklar oluşmaya başladı.

Binanın yıkılmasından korkan ev sahipleri de 10 gündür akrabaları ile komşularında kalıyor.

"Bütün kolonlar patlıyor"

Bina sakinlerinden Fatma Alemdar, “Çatır çatır bütün kolonlar patlıyor. Herkes dışarıda, içeri giremiyoruz. Herkes komşularına ve akrabalarına kaçtı. Belediye gelip bakmıyor. Biz 10 gündür her yere bildiriyoruz ama kimseden ses çıkmıyor. Gelip bakın biz ölmeden” dedi.

"Kayınvalidemin evinde kalıyorum"

Binada kiracı olduğunu söyleyen Tuğba Dolu ise, “Taşınak için bir sürü masraf yaptım, bir sabah komşu gelip; 'kolonlar patladı' dedi. 10 gündür ev arıyorum, ev yok. Evler ateş pahası, nereye gideceğim? Kaynanamın evinde kalıyorum. Çıkıp sadece eşyalarımızı alıp, hemen iniyoruz” dedi.