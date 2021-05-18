Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde cezaevi yapılanmalarıyla irtibatı olan, hükümlü ve tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladığı tespit edilen 13 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Örgütsel dokümanlara ve silahlara el konuldu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Balıkesir, Adana, İstanbul, Ağrı, Bilecik, Bitlis, Hakkari, Kars ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 13 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve silah ele geçirildi.