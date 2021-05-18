Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
9 ilde PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı
Balıkesir merkezli 9 ilde, PKK/KCK'nın sözde cezaevi yapılanmaları ile irtibatlı oldukları, terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde cezaevi yapılanmalarıyla irtibatı olan, hükümlü ve tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladığı tespit edilen 13 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Örgütsel dokümanlara ve silahlara el konuldu
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Balıkesir, Adana, İstanbul, Ağrı, Bilecik, Bitlis, Hakkari, Kars ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 13 şüpheli yakalandı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve silah ele geçirildi.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
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