Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Fatih'te kolonlarında çatlaklar oluşan bina boşaltıldı
İstanbul Fatih'te kolonlarında çatlama olan 5 katlı bina boşaltıldı. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Ayvansaray Mahallesi Sulu Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın kolonlarında çatlaklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Binadakiler tahliye edildi
Dış cephesindeki sıvaların da döküldüğü binada oturanlar tahliye edildi.
Binada 10 dairenin bulunduğu, 7'sinde vatandaşların ikamet ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Son Haberler
- 14:21
- 14:20
- 14:14
- 14:07
- 14:09
Sıradaki Haber
Kırsaldaki vatandaşlara ücretsiz aşılama ve servis imkanı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz