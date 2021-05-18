KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi'ne 9, Orman Fakültesi'ne 4, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Of Teknoloji ile Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerine ise 1'er profesör atanacak.

Orman Fakültesi'nde 2, Mühendislik, Of Teknoloji ile İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinde ise 1'er doçent görevlendirilecek.

Mühendislik Fakültesi'ne 2, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi'ne de 1 doktor öğretim üyesi atanacak.

Ayrıca Trabzon Meslek Yüksekokulu ile Rektörlük Örgütü bünyesindeki Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne de 1'er öğretim görevlisi alınacak.

Kadrolara başvurular, 31 Mayıs 2021'e kadar "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.