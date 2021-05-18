Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK Merkez Komitesi ve sözde HPG Askeri Konsey üyesi terörist "Sofi Nurettin" kod adlı Nurettin Halef El Muhammed etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, terörist Sofi Nurettin'in Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri olduğunu söylemişti.

Gara şehitlerinden polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya, terörist Sofi Nurettin'in ölüm haberini aldıklarında, acılarının bir nebze de olsa hafiflediğini söyledi.

"Bu haber yanan yüreğimize su serpti"

Kaya, "Bu haberi televizyondan öğrendim, bu haber yanan yüreğimize su serpti, acımızı dindirdi. Cumhurbaşkanımızı, İçişleri Bakanımızı ve Milli Savunma Bakanımızı alınlarından öpmek istiyorum. Bu operasyon son terörist de etkisiz hale getirilene dek devam etmelidir" dedi.

"Kaçacak delik arıyorlar"

Operasyonların hem içerde hem de dışarıda aralıksız devam etmesi gerektiğini söyleyen Kaya, PKK'lıların artık kaçacak delik aradığını söyledi.

Gençleri de vatanına, bayrağına ve ezanına sahip çıkmaya davet eden Kaya, şöyle devam etti:

"Zaten devletin, çocuklarımızın intikamını aldığı yönünde hiçbir kuşkumuz yoktu. Afrin'de, Gara'da, Kandil'de, Avaşin'de bunlar kaçacak delik arıyor. Hem içerde, hem dışarda, bütün operasyonlar devam etmelidir. Bunlar görüldüğü yerde başları ezilmelidir. Şimdi onlar diyor ki, biz bunları esir almışız. Ne esiri, hangi savaşta esir aldınız? Hangi savaştan bahsediyorsunuz? HDP gençlik yapılanması, bizim çocuklarımızı aldı ve onları PKK’ya teslim etti. Cemil Bayık, Duran Kalkan, Murat Karayılan, kaçacak delik arıyorlar. Hem buradaki yandaşları, hem de kendileri, lağım faresi gibi delik arıyor. Siz kimsiniz, bizi esir alacaksınız? Bu kanıma dokunuyor. Sen kimsin ki benim oğlumu esir almışsın. Bizim çocukları HDP’nin gençlik yapılanması alıyor ve size teslim ediyor. Ve alçakça silahsız bir insanı katlediyor, şehit ediyorsunuz. Ben gururlu bir şehit babasıyım. Çocuklarımızın kanı yerde kalmadı, bundan sonra da yerde kalmayacak. Son terörist kalana kadar bu operasyonlar devam etmelidir. Bunlara af ve müsamaha yok, bunlar devleti bölmeye çalışıyor."