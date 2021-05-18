Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 12:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bursa'da 32 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bursa'da, polis ekipleri, takibe aldıkları uyuşturucu yüklü otomobilin önünü kesti. Araçta 32 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.
Bursa'da bir istihbaratı değerlendiren narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 3 kişiyi belirledi. Şüpheliler teknik ve fiziki takibe alınırken, uyuşturucunun nakledildiği gün düğmeye basıldı.
Bir süre takip edilen araç, belirlenen noktada durduruldu ve şüpheliler otomobilden çıkarıldı. Otomobilde, narkotik köpeği Galya'nın yardımıyla arama yapıldı.
Aracın bagajındaki 2 çuvalda 32 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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