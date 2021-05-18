Bugün öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Sakarya, Kocaeli ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimleri), zamanla Batı Karadeniz'de (Bolu, Düzce, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop) kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul için sarı uyarı

İstanbul için 'sarı' uyarıda bulunan Meteoroloji, yağışın 14.00'ten sonra etkili olacağını aktardı.

İstanbul için şu uyarıda bulunuldu:

"Kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden yıldırım, küçük çaplı su baskını, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."



