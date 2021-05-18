2 bin 400 yıllık lahit, Bodrum Yokuşbaşı Mahallesi'nde inşaat kazısı sırasında keşfedildi. Çevresinde bozulmamış 15 mezar daha bulundu. Tarihi keşif, Bodrum'da Karya dönemine ait önemli bir alanı daha gün yüzüne kavuşturdu.

Lahitten çıkan kille kaplı buluntular ise Bodrum Kalesi Su Altı Arkeoloji Müzesi laboratuvarında restore edildi.

2 bin 400 yıllık lahitten çıkan eserler kaledeki müzede sergileniyor

Üzerinde bir amazon ve grifonun savaş sahnesi bulunan bu pelike ve diğer takılar, 40 gün gibi rekor sayılacak bir sürede sergilenmeye başladı. Sıvı saklamak için kullanılan pelike, altın yüzük, kolye parçaları ve sikkeler ile diğer buluntular, Doğu Nekropolü Salonu'nda özel bir alanda sergileniyor.

"En önemlisi buydu"

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Toprak, lahit hakkında bilgi verdi.

"En önemlisi bu lahitti. Bunu Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açtık. Gerçekten de mezara hiç dokunulmadığını, mezarın Antik Çağ'dan beri herhangi bir yağmaya maruz kalmadığını gördük. Mezarın içindekilerin günümüze kadar bozulmadan sağlam bir şekilde ulaştığını gördük."

Bodrum'da 7 buçuk kilometre uzunluğundaki Halikarnas Antik Kenti surları da kazı çalışmasıyla gün yüzüne çıkarılıyor. Çalışmaların bu yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Haber: Duygu Tuncer

Kamera: Serhat Alabuğa