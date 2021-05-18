Türkiye’de 204 müze, 142 ören yeri ve 296 özel müze bulunuyor. Anadolu’nun binlerce yıllık tarihsel ve kültürel mirası, çağdaş ve geleneksel sanatın özel koleksiyonlarına her yıl yenileri ekleniyor, konseptler çeşitleniyor.

Yurttaki tarihi ve kültürel mirasın parçası olan eserler her geçen gün artarak geleceğe ışık tutuyor.

2002-2020 yılları arasında uluslararası ölçekte ses getiren 43 müze ilk kez ziyarete açıldı. 16 müze, yeni inşa edilen binasında hizmet vermeye başladı. 161 müzenin ise teşhiri yenilendi. Sadece son 3 yılda 6 ören yeri ziyarete açıldı.

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2020'de 6 binden fazla eser müze envanterindeki yerini aldı

Yılda ortalama 40 bin eser, müze koleksiyonlarına kazandırıldı. Restorasyon ve konservasyon ekipleri geçen yıl 11 bin 632 taşınır kültür varlığının konservasyonunu tamamladı. Arkeolojik kazılar sayesinde 2020’de 6 binden fazla eser müze envanterine girdi.

Eserlerin ana yurduna dönmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı atağa geçti. 2004 ile 2020 yılları arasında 4 bin 439 kültür varlığı yurda getirildi. Sadece Macaristan’dan 413 eser 26 Şubat 2021 tarihinde Türkiye’ye getirildi.

[Fotoğraf: AA - Arşiv]

Salgına rağmen 26 müze açıldı

2019'da 8 farklı ilde 19 özel müze açıldı. 2020 yılında ise salgına rağmen 26 özel müze açılışı ile rekor kırıldı. Müzecilik tarihinde en çok özel müze açılması için izin verilen yıl 2020 oldu. Özel müze sayısı, Nisan 2021 tarihi itibarıyla 296'ya, koleksiyoner sayısı bin 586'ya yükseldi.

[Fotoğraf: AA - Arşiv]

Sinema, oyuncak, baskı sanatı gibi konseptler yaygınlaştı. Hayallerle başlayıp Avrupa'nın en iyi ödüllerini göğüsleyen atılımlar yapıldı.

Sanal alandaki başarılı uygulamalarla Türkiye'de müzecilik her açıdan ümit verici bir konuma geldi.