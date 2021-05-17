Antik kaynaklardaki adı 'Körler Ülkesi' olan asırlara tanıklık etmiş taşlar, tarihe ışık tutan kalıntılar Haydarpaşa Garı'ndaki kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor.

2 bin 400 yıllık anıt

Haydarpaşa Kazısı Baş Arkeoloğu Mehmet Ali Polat, kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Burada 4'üncü ve 5'inci yüzyıla ait, bir sahilde sonlanan bir ana cadde ve büyük bir depo yapısı görüyoruz. Yolun öteki tarafında ise küçük bir yazlık saray olabilecek yapı topluluğu var. Mimari olarak en eski yapımız MÖ 4'üncü yüzyıla ait kareye yakın bir plan veren kesme taştan bir anıt ya da bir anıt mezar olabileceğini düşündüğümüz bir yapı kalıntısı. ''

[Fotoğraf: DHA]

'Körler Ülkesi'nde geçmişin izinde

Khalkedon antik kentindeki kazı çalışmaları 350 bin metrekarelik alanda sürdürülüyor. Körler Ülkesi'nin en eski mimari kalıntısı ise 2 bin 400 yıl öncesine ait.

Kazı çalışmalarında ayrıca MÖ 5'inci yüzyıldan 12'nci yüzyıla kadar her döneme ait sikkeye rastlandı. 10 binden fazla sikke çıkarıldı.