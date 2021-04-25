Geçmişte çeşitli uygarlıkların yanı sıra çok sayıda devletin egemenliğinde kalan Antalya'da yaklaşık 20'si düzenlenmiş 50'den fazla antik yerleşim bulunuyor. Geçmişe ışık tutan antik kentler, tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

Demokrasinin beşiği: Patara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin "Patara Yılı" ilan edilmesiyle tekrar gündeme gelen Patara Antik Kenti, en çok ziyaretçi ağırlayan antik kentler arasında yer alıyor. Kaş'a 30 dakika uzaklıktaki Patara, barındırdığı tarihi ve kültürel mirasın yanı sıra eşsiz kum tepeleriyle de dikkati çekiyor.

Demokrasinin ilk örneklerinden kabul edilen Likya Meclis Binası ve deniz feneri kalıntıları, kentteki ilgi gören yerlerin başında geliyor.

Noel Baba Kilisesi ve Myra Antik Kenti yoğun ilgi görüyor

Patara'da doğan, yaşamının büyük bölümünü Demre'de geçiren Noel Baba olarak bilinen Aziz Nicholaus için ilçede yapılan Noel Baba Kilisesi ve Myra Antik Kenti'nin limanı olan Andriake de görülmesi gereken yerlerden.

Likya Uygarlıkları Müzesi'nin de kurulu olduğu alanda antik dönem liman kalıntılarını inceleme fırsatı bulan ziyaretçiler, müzede de Likya bölgesi kalıntılarını yakından görme imkanını yakalıyor.

Asırlara meydan okuyan kent: Aspendos

Serik ilçesinde günümüze kadar ayakta kalmış ender antik tiyatrolardan birine ve su kemerlerine sahip Aspendos Antik Kenti de asırlara meydan okuyor. Kazı çalışmalarında ortaya çıkartılan 2 bin yıllık iki katlı dükkanlar ve stoa (sütunlu galeri) kompleksi, kentin ticari ve siyasi açıdan önemini gözler önüne seriyor.

3 bin yıllık tarih: Perge Antik Kenti

Aksu ilçesinde yer alan ve geçmişi milattan önce 3 bin yılına kadar uzanan Perge Antik Kenti de sadece bölgenin değil, Anadolu'nun en düzenli Roma dönemi kentlerinden biri olarak biliniyor.

Mimarisinin yanında mermer heykeltıraşlığıyla da ünlü kentte, 1946'dan beri yürütülen kazılar sonucu şehir merkezinin önemli anıtsal yapıları gün ışığına çıkarıldı. 2009'dan beri UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte birçoğu ayakta duran tiyatro, stadyum, hamamlar, anıtsal çeşmeler ve agora, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Doğa ve tarihin buluştuğu kent: Termessos

Konumu itibarıyla "kartal yuvasını" andıran, Büyük İskender'e teslim olmamasıyla bilinen, tiyatro, lahit ve kaya mezarları bulunan Termessos Antik Kenti de mutlaka görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor.

Her yerde tarihten bir iz var

Manavgat'taki Side Müzesi ve Antik Kenti ile Apollon Tapınağı kalıntıları, özellikle gün batımında ziyaretçilerine güzel manzara sunuyor.

Kazılarda gergedan, fil, su aygırı gibi hayvanların kalıntıları bulunan Karain Mağarası da ziyaretçilerini Yontmataş devrine yolculuğa çıkarıyor.

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ait eserleri ve yapılarıyla ziyaretçilerin en uğrak mekânlarından Alanya Kalesi ve Syedra Antik Kenti de dikkati çeken tarihi yapılar arasında yer alıyor.

Helenistik dönemde kurulan ve etrafı 6 kilometre uzunluğunda surlarla çevrilen 10 hektarlık yarımada üzerindeki Alanya Kalesi, kadim tarihiyle 2000'de UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne girdi. Aynı yıl kazı çalışmalarında elde edilen bulgular ile Syedra da ilçenin geçmişini milattan önce 9. yüzyıla kadar götürdü.

Antalya her sene olduğu gibi bu sene de ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor.